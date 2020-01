Junge Eisbullen nutzten die Intensivphase perfekt

Paul Huber zog beim Sieg in Innsbruck mit seinem Premierentor nach.

Mit einem 8:2-Sieg in Innsbruck hat der EC Red Bull Salzburg am Sonntag die nachweihnachtliche Intensivphase in der Erste Bank Eishockey Liga positiv beendet. Trainer Matt McIlvane wollte die sechs Spiele mit jeweils nur einem Tag Pause dazwischen als Test für die Play-offs nutzen. Mit vier Siegen bei zwei Niederlagen nach Verlängerung konnte er letztlich zufrieden sein − vor allem, da die Eisbullen gleichzeitig einen neuen Vereinsrekord fixierten. Durch den Sieg in Innsbruck stehen die Salzburger bereits 32 Runden in Folge an der Tabellenspitze und sind davon auch nicht am für sie spielfreien Dienstag zu verdrängen. Die bisherige Bestmarke der Bullen aus der Saison 2006/07 lag bei 30 Spielen.

Besonders glücklich machte den Coach aber die Leistung der jungen Spieler, denen er zuletzt besonders viel Eiszeit gönnte. Samuel Witting und Co. bedankten sich mit starken Leistungen, Toren und Assists. Gegen Innsbruck zog nun auch Paul Huber nach. Der 19-Jährige traf in der 19. Minute bei einem Zwei-gegen-eins-Breakaway aus der Halbdistanz frech zum 1:1-Ausgleich und erzielte damit im sechsten Spiel für das Profiteam der Red Bulls sein erstes Tor. Das Schützenfest im Schlussdrittel krönte dann Samuel Witting zwölf Sekunden vor dem Ende mit seinem Treffer zum 8:2. Der 21-Jährige hatte nur zwei Tage zuvor gegen Dornbirn erstmals für die Profis getroffen − und das sogar doppelt. Auch Filip Varejcka nutzte die vermehrte Einsatzzeit zu seinem ersten Tor für das Bundesligateam. Sein Treffer zum 1:1-Ausgleich am Mittwoch in Bozen war besonders wichtig, da er den Eisbullen den Gang in die Nachspielzeit und damit zumindest einen Punkt sicherte. "Die Jungen können einfach spielen und spielen", zeigte sich Coach McIlvane von der Fitness seiner Talente begeistert. "Ich bin wirklich stolz auf die Kids."