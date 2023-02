Junge Eisbullen zeigten bei bedeutungsloser Niederlage auf

Red Bull Salzburg verlor Prestigeduell bei Grunddurchgangssieger Bozen mit 3:4. David Cernik traf erstmals in der ICE Hockey League.

Unter normalen Umständen wäre das Duell Erster gegen Zweiter der ICE Hockey League ein echtes Schlagerspiel gewesen. Der Ligaspielplan ließ aber Tabellenführer Bozen und Verfolger Red Bull Salzburg erst in der allerletzten Runde noch einmal aufeinandertreffen − und da hatten beide Teams ihre Tickets für die Champions League bereits sicher und konnten sich in der Abschlusstabelle des Grunddurchgangs weder verbessern noch verschlechtern.

So gönnte Salzburg-Coach Matt McIlvane am Samstag beim Prestigeduell in Südtirol etlichen angeschlagenen Leistungsträgern eine Pause und gab einmal mehr dem Nachwuchs eine Chance. Auch wenn es am Ende eine für die Tabelle bedeutungslose 3:4-Niederlage setzte, zeigten die Red-Bull-Talente zumindest ein beherztes Spiel und setzten auf dem Eis einige kräftige Ausrufezeichen.

So etwa der 21-jährige Lucas Thaler, der aus einem blitzschnell vorgetragenen Konter eiskalt das 1:0 erzielte (7.). Vom Ausgleich der Bozner in 5:3-Überzahl (14.) ließen sich die jungen Salzburger nicht schocken. Nach Vorarbeit von Aljaž Predan und Philipp Krening, mit denen er am Samstag noch bei den Juniors in der Alps Hockey League zusammengespielt hatte, war David Cernik zur Stelle und verwertete einen Abpraller von Bozen-Goalie Sam Harvey nach geschickter Puck-Mitnahme mit dem Schlittschuh souverän zum 2:1 (19.). Der Jubel beim 18-Jährigen und seinen Teamkollegen war riesig, war es doch sein erster Treffer für das Profiteam in der ICE Hockey League.

Bozen nützte zu Beginn des Mitteldrittels ein weiteres Powerplay zum Ausgleich. Salzburg-Kapitän Dominique Heinrich stellte aber (ideal bedient vom 20-jährigen Nikolaus Heigl) den knappen Vorsprung wieder her (38.). Im Schlussabschnitt hatten dann die Gastgeber das Glück auf ihrer Seite. Erst lenkte Angelo Miceli (erneut im Powerplay) den Puck aus der Luft ins Tor (48.). Dann überraschte Cole Hults Salzburg-Keeper David Kickert mit einem verdeckten Distanzschuss aus spitzem Winkel ins kurze Kreuzeck (58.).

"Im Spiel 5-gegen-5 waren wir heute richtig gut. Lediglich in Unterzahl hatten wir Schwierigkeiten mit dem Gegner und das war letztlich der Unterschied in diesem Spiel", resümierte Coach McIlvane die 3:4-Niederlage.