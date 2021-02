Juniors beenden Italien-Reise mit Sieg in Asiago

Junge Eisbullen ließen 1:4-Niederlage gegen Sterzing nicht lange auf sich sitzen.

Die Red Bull Hockey Juniors haben ihren kurzen Italien-Trip doch noch mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen. Keine 24 Stunden nach der 1:4-Auswärtsniederlage gegen Sterzing schlugen die Salzburger am Samstag in Asiago mit einem 3:2-Sieg zurück.

Dass neben den schon am Freitag verletzt fehlenden Borzecki, Rattensberger, Hörl und Dubé gegen Asiago auch noch Leonhard und Thaler ausfielen, machte die Sache nicht leichter für die Salzburger. So mussten sich die Spieler erst an die neue Linieneinteilung gewöhnen. Ein Wechselfehler der Jungbullen ...