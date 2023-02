Juniors sichern sich mit klarem Heimsieg noch Platz eins

Jungbullen setzten sich im Verfolgerduell gegen Ritten mit 6:2 durch. Zeller Eisbären verloren auswärts gegen die Fassa Falcons mit 2:3.

Sowohl die Red Bull Juniors als auch Zell am See haben die zweite Meisterschaftsphase der Alps Hockey League auf Platz eins abgeschlossen. Während die Eisbären schon vor ihrem letzten Spiel in der Qualirunde als Gruppensieger feststanden, zogen die Jungbullen am Samstag mit einem 6:2-Heimsieg über Ritten in der Abschlussrunde der Meistergruppe noch an den Südtirolern und Tabellenführer Jesenice vorbei.

Bader und Assavolyuk trafen doppelt

Den Juniors hatte wie Ritten sogar noch der Absturz auf Platz vier gedroht, entsprechend nervös zeigten sich beide Teams lange Zeit im Abschluss. Erst im zweiten Drittel brachen die Jungbullen mit einem Doppelschlag die Torsperre. Erst verwertete David Cernik einen Abpraller (26.), dann traf Philipp Krening (29.) per Rückhand-Schuss. Im Schlussdrittel brachten Daniel Assavolyuk (45.) und Quirin Bader (51.) die Salzburger vollends auf die Gewinnerstraße und konterten auch jeweils, nachdem Ritten auf 1:4 und 2:5 verkürzt hatte.

Fassa war zielsicherer

Die Zeller waren bei den Fassa Falcons ohne Patrik Kittinger, Johannes Schernthaner, Fredrik Widen, Christian Jennes und Kevin Pesendorfer keineswegs chancenlos. Doch während keiner ihrer 19 Schussversuche im ersten Drittel im Netz landete, nützten die Gastgeber gleich ihr erstes Powerplay zur Führung und erhöhten durch Gioele Rosa (11.) auf 2:0. Auch im Mitteldrittel feuerten die Eisbären weit mehr Schüsse als der Gegner ab, mehr als der Anschlusstreffer durch Tomi Wilenius (28.) wollte aber nicht gelingen. Im Schlussabschnitt sorgte Edgar de Toni (54.) mit dem 3:1 für die Italiener für die Vorentscheidung. Zell versuchte zwar noch einmal alles, der zweite Eisbären-Treffer durch Daniel Ban glückte aber erst in der Schlussminute.

"20 Minuten komplett verschlafen"

"Das war das erwartet harte Spiel für uns. Die ersten 20 Minuten haben wir komplett verschlafen. Danach sind wir besser in die Partie gekommen und haben auch versucht, mehr Druck auf das Tor auszuüben. Das ist uns nicht immer gelungen", resümierte Philip Putnik nach der 2:3-Niederlage. Im Pre-Playoff geht es nun ab kommenden Dienstag in einer Best-of-3-Serie gegen den EHC Lustenau als Dritten der Qualigruppe B.