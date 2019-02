Juniors sind nach zehntem Sieg in Folge bereits Dritter

Mit einem 6:2-Erfolg im direkten Duell haben die Jungbullen in der Alps Hockey League Ritten überholt. Die Zeller Eisbären wahrten mit einem 5:3-Heimsieg über Fassa ihre Chance aufs Play-off.

Die Red Bull Juniors haben ihre Siegesserie in der Alps Hockey League (AHL) am Samstag fortgesetzt. Die Salzburger setzten sich in Ritten mit 6:2 durch und lösten die Südtiroler als Liga-Dritter ab. Für die Bullen war es bereits der zehnte Sieg in der AHL in Folge.

Die Salzburger lagen nach zwei Dritteln bereits mit 3:0 in Front und ließen sich auch nicht aus der Ruhe bringen, als Ritten auf 1:3 und 2:4 verkürzte. Vollauf zufrieden war Headcoach Teemu Levijoki trotzdem nicht. "Das war nicht unser bestes Spiel. Am Donnerstag geht es zu Hause erneut gegen Ritten, da muss die Leistung noch besser sein", erklärt der Finne. Positiv stimmt ihn, "dass wir als Team gut funktionieren und alle Sturmreihen Tore erzielen".

Die Zeller Eisbären haben ihre Chance auf den Einzug ins Play-off aufrechterhalten. Die Pinzgauer feierten am Samstag im Heimspiel gegen Schlusslicht Fassa einen 5:3-Heimsieg nach 1:3-Rückstand. Die Wende leitete Daniel Nageler ein, als er Sekunden vor der ersten Pause per Shorthander auf 2:3 verkürzte.

AHL: Ritten − Red Bull Juniors 2:6 (0:1, 0:2, 2:3). Tore: Kostner (41.), Spinell T. (43./PP) bzw. Feldner (7., 36.), Varejcka (24.), Huber (42./PP, 60.), Evertsson (55./PP).

EK Zeller Eisbären − Fassa 5:3 (2:3, 2:0, 1:0). Tore: Hansson (12./PP), Nageler (20./SH), Franz (29.), Dinhopel (35./PP), Koudelka (42.) bzw. Iori (16., 20./PP), Marzolini (17.).

Weitere Spiele: Pustertal − Feldkirch 6:0 (1:0, 2:0, 3:0), Sterzing − Laibach 3:0 (1:0, 1:0, 1:0), Jesenice − Lustenau 1:3 (0:1, 1:1, 0:1), Mailand − KAC II 4:7 (0:1, 4:4, 0:2), Bregenzerwald − Asiago 2:3 (1:0, 1:1, 0:2), Kitzbühel − Cortina 1:5 (1:0, 0:1, 0:4).

Tabelle: 1. Pustertal 102 Punkte/38 Spiele, 2. Laibach 89/38, 3. RB Juniors 78/36, 4. Ritten 77/36; weiter: 12. Kitzbühel 38/36, 13. Zell 37/38.

Quelle: SN