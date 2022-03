KAC gegen Bozen als Überraschungsduell um Viertelfinaleinzug

Einer der beiden Finalisten von 2021 ist im heurigen Viertelfinale der ICE-Eishockeyliga nur Zuschauer. In der Neuauflage der Endspielserie treffen ab Mittwoch Titelverteidiger KAC und HCB Südtirol im neu geschaffenen Pre-Play-off aufeinander. Das zweite Duell bestreiten Znojmo und die Graz99ers. Die Sieger der "Best of three"-Serie qualifizieren sich für das Viertelfinale, die Paarungen werden nach dem Pre-Play-off am Freitag oder Sonntag mittels Pick ermittelt.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Der KAC in Play-off-Vorrunde gefordert