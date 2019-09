KAC gewann mit 3:0 gegen Frisk Asker zweites CHL-Spiel

Der KAC hat einen perfekten Start in die Champions Hockey League hingelegt. Zwei Tage nach dem Erfolg über Finnlands Vizemeister Tappara Tampere gewann Österreichs Eishockey-Meister am Samstag in Gruppe A auch gegen den norwegischen Meister Frisk Asker mit 3:0 (2:0,0:0,1:0).

SN/apa/archiv KAC legt einen perfekten Start in die Champions Hockey League hin