KAC in CHL-Gruppe gegen Österreicher-Club Biel

Im Rahmen der Eishockey-WM sind am Mittwoch in Bratislava die Gruppen der Champions Hockey League (CHL) ausgelost worden. Meister KAC trifft auf Tappara Tampere (FIN), Biel und Frisk Asker (NOR). Vizemeister Vienna Capitals spielt gegen Adler Mannheim, Djurgarden Stockholm und GKS Tychy (POL). Die Graz 99ers bekommen es mit Frölunda Indians (SWE), Mountfield HK (CZE) und den Cardiff Devils zu tun.

