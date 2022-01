KAC in Salzburg schon unter Druck

Liga-Hit am Sonntag im Volksgarten wieder unter 2G-Vorgabe.

Die ewigen Erzrivalen aus Salzburg und Klagenfurt treffen Sonntag unter reichlich unterschiedlichen Vorzeichen im Salzburger Volksgarten (16.30) aufeinander: Während Red Bull Salzburg mit Respektabstand führt, kämpft der KAC noch um einen Platz in den Top 6. Die Voraussetzungen für die Rotjacken sind auch Sonntag nicht die besten, einige Schlüsselspieler wie Nick Petersen oder Thomas Koch fehlen weiterhin.

Dafür wird man in Salzburg zum letzten Mal für längere Zeit KAC-Keeper Sebastian Dahm sehen: Er steht im norwegischen Team-Aufgebot, das in der kommenden Woche zu den Olympischen Winterspielen nach China abfliegt. Der KAC will im Februar mit seinen Ersatzkeepern das Auskommen finden. Auch bei Salzburg werden nach den jüngsten Coronafällen noch einige Spieler fehlen, Ali Wukovits, Ty Loney und Lucas Thaler werden erst in der kommenden Woche ihr Comeback geben. Detail am Rande: Der Club kehrt wieder zur 2G-Regel für Besucher zurück, ab Sonntag ist damit kein aktueller Coronatest beim Stadionbesuch in Salzburg nötig.

Bewegt war der Freitag hinter den Kulissen im heimischen Eishockey: Das Nationalteam sagte das Vier-Länder-Turnier in Klagenfurt Mitte Februar wegen der steigenden Coronazahlen ab. Das bringt Erleichterung für die Liga, die nun zahlreiche Nachholtermine in dieser Woche unterbringen kann. Insgesamt 19 Partien mussten nach den Coronaabsagen der letzten Woche neu terminisiert werden.

Auch in die Causa prima der letzten Jahre kommt endlich Bewegung: Die seit Jahren höchst umstrittene Punkteregel für die Legionäre steht vor dem Fall. Diese Regel kam schon im letzten Jahr vonseiten des heimischen Verbands (ÖEHV) ins Wanken, doch wurde sie in Zeiten von Corona noch einmal verlängert, um den Teams Planungssicherheit zu bieten. Nun kann sich auch die Liga mit einer Rückkehr zu einer übersichtlichen und transparenten Legionärsregel anfreunden. Vonseiten der Clubs führt KAC-Manager Oliver Pilloni die Verhandlungen. Er gilt seit Jahren als Kritiker der Transferkartenregel.