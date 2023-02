KAC nach Sieg in Linz vor Viertelfinal-Aufstieg

Der KAC steht vor dem direkten Aufstieg ins Viertelfinale der ICE-Eishockeyliga. Die Klagenfurter gewannen am Sonntag das Duell gegen einen direkten Konkurrenten um den Platz in den Top 6 bei den Black Wings Linz mit 4:2. Der Rekordmeister geht mit vier Punkten Vorsprung auf die Linzer in die letzten zwei Runden und hat zudem noch ein Nachtragsspiel. Die Vienna Capitals haben die K.o.-Runde trotz einer 3:5-Heimniederlage gegen Tabellenführer Südtirol ebenfalls in Reichweite.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Der KAC hatte allen Grund zum Jubeln

Der KAC nutzte in den Anfangsminuten die Defensivfehler der Linzer gnadenlos aus und führte nach zwölf Minuten bereits mit 3:0. Den Grundstein legten sie mit zwei souverän abgeschlossenen Gegenstößen innerhalb von 21 Sekunden (7.). Nach einem gewonnenen Bully im eigenen Drittel kam die Scheibe zu Lucas Lessio, der gerade von der Strafbank kam und sicher verwertete. Fabian Hochegger erhöhte nach einem unnötigen Scheibenverlust der Heimischen in der neutralen Zone. Das dritte Tor machten sich die Linzer gleich selbst, als Stefan Gaffal einen Backhand-Rückpass ohne zu schauen ins eigene Tor lupfte. Der KAC verwaltete danach den komfortablen Vorsprung lange ohne große Probleme, dank Andreas Kristler (49.) und Marco Brucker (54.) schöpften die Heimischen aber wieder Hoffnung, mehr ließen die Kärntner aber nicht mehr zu. Der KAC feierte gerade zu rechten Zeit den ersten Saisonsieg gegen die Linzer und benötigt damit aus den ausstehenden drei Partien nur noch drei Punkte, um den Platz in den besten Sechs zu fixieren. Das kann die Mannschaft von Petri Matikainen schon am Dienstag im Heimspiel gegen den bereits ausgeschiedenen Tabellenletzten Vorarlberg erledigen. Der KAC-Sieg hilft auch den Vienna Capitals, die ebenfalls vier Zähler Guthaben auf die Black Wings haben. Die Chance, schon am Sonntag alles fix zu machen, vergaben die Wiener zu Hause gegen Südtirol. Die Caps gingen mit einem 1:4-Rückstand ins Schlussdrittel, kämpften sich dank Treffer von Max Zimmer (50.) und Darik Angeli (56./PP) zurück, schafften aber den Ausgleich nicht mehr. Die Gäste aus Bozen bauten ihre Führung in der Tabelle auf RB Salzburg auf sieben Punkte aus und holten sich eines von zwei im Grunddurchgang vergebene Tickets für die Champions Hockey League. Die Salzburger liefen bei den Graz99ers trotz 36:14 Torschüssen in eine 2:6-Niederlage. Die Steirer holten drei wichtige Punkte im Kampf um die vier Plätze im Pre-Play-off, in dem die letzten zwei Plätze im Viertelfinale ausgespielt werden. Graz überholte um einen Punkt die Pustertal Wölfe, die bei Fehervar mit 4:3 nach Penaltyschießen gewannen. Der VSV musste sich nach zuletzt sechs Siegen in Serie in Asiago mit 1:6 geschlagen geben.