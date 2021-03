KAC schlägt Salzburg mit 4:2 - als hätte es nie eine Pause gegeben

KAC hat den EC Red Bull Salzburg im ersten Match der Play-off-Serie im Halbfinale mit 4:2 geschlagen - und es war schon reichlich Pfeffer im Spiel.

KAC gegen Red Bull Salzburg - das hat auch in Corona-Zeiten ohne Zuseher nichts von seiner alten Brisanz eingebüßt. Auch im ersten Spiel der Play-off-Halbfinalserie am Sonntag war man an alte Duelle und Rivalitäten erinnert - wobei die Rotjcken, die nach dem Liga-Abbruch im Vorjahr immer noch der amtierende Meister sind, beim 4:2 das bessere Ende für sich hatten.

Damit hielten vorerst alle Serien in der Serie: Der KAC gewann auch sein neuntes Halbfinalspiel in Folge daheim und Salzburgs Keeper JP Lamoureux ist seit Oktober 2016 ohne Sieg auf Klagenfurter Eis. Dennoch war der erste Sieg für Salzburg durchaus in Griffweite gewesen: Die Mannschaft drehte zu Beginn des zweiten Drittels einen 0:2-Rückstand innerhalb von nur 80 Sekunde in ein 2:2 um und drängte im nachfolgenden Powerplay auch auf die Führung. Doch das Tor fiel auf der anderen Seite. "Ich war mit unserem Spiel bei 5:5 Spielern sehr zufrieden und auch wie wir begonnen haben. Wir hatten im ersten Drittel extrem viele Torchancen", meinte Salzburg-Coach Matt McIlvane.

Das stimmt: Salzburg begann wie aus der Pistole geschossen, nach 70 Sekunden Spielzeit hatte man schon drei Schüsse auf das Tor von KAC-Keeper Sebastian Dahm abgefeuert und dann musste auch schon der erste Klagenfurter auf die Strafbank. Die besten Chancen vergaben Tim Harnisch (5.) und Jack Skille (10.), die jeweils alleine vor Dahm aufgetaucht sind, aber den KAC-Keper nicht bezwingen konnten.

Doch in Führung ging der KAC, Matt Fraser fälschte einen Schuss von Blaz Gregorc im Powerplay zur Fühung ab (13.) und mit der zweiten Powerplay-Chance stellte der KAC auf 2:0 - diesmal traf Gregorc selbst. Es war erst der zweite Saisontreffer des Slowenen.

"Die special teams haben an diesem Abend einfach den Unterschied ausgemacht", meinte danach Salzburg-Trainer Matt McIlvane etwas ernüchtert. Auch diese Erkenntnis war richtig, denn Salzburg kam als bestes Unterzahl-Team der Liga nach Klagenfurt und kassierte zwei Gegentor ein Unterzahl - konnte aber im Gegenzug fünf Powerplay-Möglichkeiten nicht nutzen. Salzburgs stärkste Phase folgte just nach dem 0:2: Innerhalb von 1:20 zog man auf 2:2 gleich. Erst traf David McIntyre im Fallen, dann gelang Jack Skille endlich sein erstes Play-off-Tor. Als danach auch noch Stefan Geier auf die Strafbank musste, wackelte der KAC bedenklich. "Leider sind wir in dem Moment etwas vom Gas gegangen", meinte McIntyre, der wieder ein starkes Spiel machte. Kurz danach der erste Aufreger: Thomas Raffl checkte Steven Strong und traf ihn am Kopf (31.), es ist anzunehmen, dass sich der Strafsenat diese Szene noch einmal ansehen wird.

Was dann den Unterschied ausgemacht hat, waren zwei Konter, die Nick Petersen und Johanes Bischofberger jeweils in einer 1:1-Situation gegen JP Lamoureux verwertet haben. "Sie haben diese Chanen genutzt, wir nicht", meinte McIlvane, der aber nicht lang Zeit zum Nachdenken haben wird. Schon am Dienstag geht die Serie in Salzburg weiter.

Hart umkämpft wird auch das zweite Semifinale sein: Die Vienna Capitals verloren beim HC Bozen etwas unglücklich 1:2 . Bozens Kapitän Anton Bernard: "Wien war heute die bessere Mannschaft. Wir haben allerdings ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit gehabt."



Semifinale, 1. Spiel:

KAC - RB Salzburg 4:2 (1:0, 3;2, 0:0).

Tore: Fraser (13./Pp), Gregorc (22./Pp), Petersen (28.), Bischofberger (40.) bzw. McIntyre (22.), Skille (23.). Strafen: 10:10.

Bozen - Vienna 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Spiel 2 am Dienstag.