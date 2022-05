Kanada dank furioser Schlussphase im Eishockey-WM-Halbfinale

Titelverteidiger Kanada hat bei der Eishockey-WM in Finnland gegen Schweden nach 0:3-Rückstand noch das Halbfinale erreicht. Die Nordamerikaner glichen erst mit zwei Toren in der vorletzten Minute in extremis aus und setzten sich schließlich 4:3 nach Verlängerung durch. Auch Tschechien steht dank eines klaren 4:1 gegen Deutschland in der Vorschlussrunde. Die Halbfinal-Paarungen werden erst nach den Donnerstagabendspielen Schweiz - USA und Finnland - Slowakei festgelegt.

SN/APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND Kanada jubelt nach 0:3 noch über Halbfinaleinzug

Den umjubelten Overtime-Sieg der Kanadier fixierte Drake Batherson nach 43 Sekunden in Überzahl, nachdem Schweden eine Strafe kassiert hatte. Während die Skandinavier durch die Niederlage ein Jahr nach dem sensationellen Vorrunden-Scheitern in Riga erneut die WM-Medaillen verpassten, ist Kanada weiter auf Kurs Richtung Titel Nummer 28. Deutschlands durch eine starke Vorrunde geweckte Medaillenhoffnungen wurden derweil von Tschechien jäh zunichtegemacht. Der in der Gruppenphase von Österreich bezwungene Ex-Weltmeister nützte drei Powerplays hocheffizient aus.