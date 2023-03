Kasper wechselt zum Detroit-Farmteam Grand Rapids

Eishockeytalent Marco Kasper setzt die Saison in Nordamerika im Farmteam der Detroit Red Wings fort. Zwei Tage nach dem Aus seines Clubs Rögle BK im Viertelfinale der schwedischen Meisterschaft SHL wurde der 18-jährige Kärntner zu den Grand Rapids Griffins in die American Hockey League (AHL) beordert. Das gab Rögle am Dienstag bekannt. Die Griffins sind das Farmteam der Red Wings und liegen in der Central Division der AHL auf dem letzten Platz.

Kasper wird von Detroit ins Farmteam geholt

Kasper war im NHL-Draft 2022 von den Red Wings an Nummer acht gewählt worden und unterzeichnete noch im Juli einen Dreijahresvertrag. Der junge Stürmer wurde allerdings weiter an Rögle verliehen, wo er in dieser Saison auf Geheiß der Red Wings als Center eingesetzt wurde. Mit dem Club aus Ängelholm schied Kasper am Sonntag im SHL-Viertelfinale aus und wurde nun nach Michigan beordert. Kasper verbuchte in 52 Spielen des Grunddurchgangs 23 Scorerpunkte (8 Tore, 15 Assists) und verabschiedete sich nach drei Saisonen in Schweden. "Es war wie mein zweites Zuhause. Ich bin mit 16 hierher gekommen und es hat mir sehr viel bedeutet, hier gespielt und mich entwickelt zu haben", wird der Kärntner auf der Club-Homepage zitiert.