Kaspers Ausfall schockt auch das Nationalteam

Der frischgebackene NHL-Spieler erlitt einen Kniescheibenbruch und wird auch die Eishockey-WM verpassen. "Das ist irgendwie verrückt."

Diesen April wird Österreichs Eishockey-Jungstar Marco Kasper nicht so schnell vergessen: Nach dem Saisonende mit Rögle BK in der schwedischen Liga beorderte ihn sein Stammclub Detroit Red Wings nach Nordamerika. Mit dem Team debütierte er am vergangenen Sonntag als jüngster Österreicher überhaupt in der NHL und bekam nach dem 5:2-Auswärtssieg bei den Toronto Maple Leafs auch beste Noten. Doch die davor schon vorhandenen Knieprobleme wurden nach dem Spiel immer heftiger und eine Röntgen-Untersuchung brachte nun ein böses Erwachen: Das Röntgen ...