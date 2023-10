Kein Deal unter Gentlemen: Viel Zünd(el)stoff vor dem Schlager

Salzburg blockiert den Wechsel von Kilian Zündel zu den Capitals wegen einer älteren Vereinbarung.

Mit einem klaren 4:1-Auswärtssieg bei Pustertal hat sich Red Bull Salzburg am Mittwoch wieder an die Tabellenspitze der ICE-Liga gesetzt. Man behielt auch in einem recht ruppigen Schlussdrittel mit kräftiger Schlägerei kühlen Kopf. "Wir sind so gestartet, wie wir das wollten, und sind auch in den Stresssituationen ruhig geblieben", meint Coach Oliver David lobend.

Als Spitzenreiter empfängt man am Freitag (19.15) die Vienna Capitals. Doch vor dem Duell der Nummer eins mit den in einem veritablen Formtief steckenden Wienern sind die sportlichen Aspekte in den Hintergrund gerückt: Der Wechsel des Ex-Salzburgers Kilian Zündel von Ambrì (Schweiz) zu den Capitals wurde am Mittwoch zwei Stunden vor Anpfiff des Spiels der Wiener gegen den KAC (2:5) unterbunden. Der Grund: Gemäß eines älteren "Gentlemen Agreements" müssten die Wiener bei der Rückkehr von Zündel (2016 bis 2022 in Salzburg) nach Österreich Ausbildungskosten zahlen. Salzburg fordert von den Wienern dem Vernehmen nach 15.000 Euro. Nun haben derartige Vereinbarungen zwischen den Clubs aber den Haken, dass diese vom Verband kaum zu sanktionieren sind − es gibt nämlich keine Strafen, wenn die Vereinbarung von einem Team aufgekündigt wird.

Dazu berufen sich die Wiener auf den Umstand, dass Zündel ja nicht zu Wien wechselt − er wird nur ausgeliehen. Die Schweizer bezahlen Gehalt und Versicherung des österreichischen Teamspielers weiter und können Zündel jederzeit zu Ambrì zurückholen. Das würde die Vereinbarung nicht umfassen. Wie es weitergeht, ist offen, denn es ist auch unklar, ob Verband oder Liga in dem Fall Entscheidungsgewalt haben. Viel Zünd(el)stoff also vor dem Spiel am Freitag.