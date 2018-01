Kein Erfolgserlebnis für Vanek und Grabner in NHL

Thomas Vanek und Michael Grabner ist mit ihren Clubs in den Spielen der National Hockey League (NHL) am Sonntag kein Erfolgserlebnis vergönnt gewesen. Vanek verlor mit den Vancouver Canucks bei den Winnipeg Jets mit 0:1, Grabner unterlag mit seinen New York Rangers bei den Los Angeles Kings mit 2:4. Die beiden Österreicher blieben dabei ohne Scorerpunkt.

SN/APA (GETTY)/Gregory Shamus Kein Scorerpunkt für Grabner