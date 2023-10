Klare ICE-Siege für Linz und Innsbruck - Kranke 99ers

Heimsiege haben am Freitag der HC Innsbruck, die Black Wings Linz und Asiago Hockey in der 9. Runde der ICE Hockey League gefeiert. Die Tiroler besiegten den KAC mit 4:1 (1:1,1:0,2:0). Die Linzer feierten gegen Fehervar ebenfalls einen 4:1-(1:0,2:0,1:1)-Erfolg und Asiago rang die Vienna Capitals mit 1:0 (0:0,1:0,0:0) nieder. Das Spiel der Wölfe aus Pustertal gegen die Graz 99ers fiel aus, da die steirischen Gäste krankheitsbedingt nicht genügend Spieler aufbieten konnten.

In Innsbruck brachte Tobias Sablattnig den KAC in Führung (17.), doch damit war es vorbei mit der Kärntner Herrlichkeit am Eis. Luis Ludin glich noch vor der Drittelpause aus (20.), mit einem Powerplay-Treffer von Dario Winkler (38.) war die Partie zugunsten der Haie gedreht. Senna Peeters (52.) und Gordie Green (58./empty net) machten es am Ende für die Tiroler, die heuer daheim noch ungeschlagen sind, deutlich. In der Tabelle ist Innsbruck mit 15 Punkten Sechster, der KAC (11) rangiert zwei Plätze dahinter.

In Linz sorgten Brian Lebler (8.), Logan Roe (36.) und Graham Knott (39.) nach zwei Dritteln für klare Verhältnisse für die Hausherren. Stürmer Knott hat damit in allen acht Saisonspielen der Oberösterreicher gescort. Josh Atkinsons Treffer in Überzahl (57.) kam für die Ungarn zu spät, Emil Romig setzte mit einem Empty-net-Tor (60.) den Schlusspunkt. Die Black Wings, die seit drei Spielen ungeschlagen sind, belegen Rang neun (11 Zähler), Fehervar (17) bleibt Dritter.

Leer gingen die Capitals in Asiago aus, wo den Wienern ohne ihren Headcoach Marc Habscheid, der aus privaten Gründen nicht mitreiste, weder Punkt noch Treffer gelang. Ein Tor von Bryce Misley (27.) reichte den Italienern zu ihrem zweiten Saisonerfolg. Für die Capitals, die mit neun Zählern nur Zehnter sind, geht es gleich am Samstag mit einem Gastspiel in Bozen weiter.

Gar nicht erst antreten konnten die Graz 99ers ihre Reise ins Pustertal, da der Großteil des Kaders erkrankt ist. Das hatte die ICE zuvor bekannt gegeben. Auch das Heimspiel am Sonntag gegen Linz findet deswegen nicht statt. Über das weitere Vorgehen wie etwaige Neuansetzungen werde die Rechtskommission der Liga entscheiden, hieß es.