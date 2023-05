Klare Siege für USA und Kanada bei Eishockey-WM

Die USA und Kanada haben am Sonntag bei der Eishockey-WM in Finnland und Lettland deutliche Siege eingefahren. Die US-Amerikaner, die schon zum Auftakt Titelverteidiger Finnland mit 4:1 bezwungen hatten, kamen in Tampere in der Österreich-Gruppe A zu einem 7:1 gegen Ungarn. Die "Ahornblätter" verbuchten in Pool B in Riga beim 5:2 gegen Slowenien ebenfalls ihren zweiten Sieg im zweiten Match. Genauso wie die Schweiz, die sich mit einem 3:0 gegen Norwegen an die Spitze setzte.

BILD: SN/APA/LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA Die Amerikaner bezwangen Ungarn mit 7:1

Frankreich musste sich nach dem 2:1 nach Verlängerung gegen Österreich zum Auftakt indes mit 3:4 nach Overtime gegen Dänemark geschlagen geben. Die USA führen die Gruppe vor Dänemark an, Ungarn und Deutschland stehen nach zwei Partien noch ohne Punkt am Tabellenende.