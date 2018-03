Knapper Derby-Sieg für New Jersey bei Grabner-Debüt

Zwei Tage nach seinem Wechsel hat Michael Grabner in der National Hockey League (NHL) für die New Jersey Devils debütiert. Der von den New York Rangers gekommene Flügelstürmer spielte am Samstag beim 2:1-Derby-Heimerfolg gegen die New York Islanders 13:34 Minuten und gab zwei Torschüsse ab, blieb gegen seinen früheren Club aber ohne Scorerpunkt.

SN/APA (AFP/Getty)/Adam Hunger Grabner war dem Torerfolg mehrmals durchaus nahe