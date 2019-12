Lauf von Flyers in NHL hält ohne Raffl an

Die Philadelphia Flyers sind in der National Hockey League (NHL) ohne den verletzten Michael Raffl weiter auf der Siegerstraße. Am Montag feierte das Team aus dem US-Staat Pennsylvania mit einem 5:1 über Division-Rivale New York Rangers den vierten Sieg en suite. Michael Grabner kam unterdessen bei der knappen 2:3-Niederlage der Arizona Coyotes bei den Nashville Predators 7:58 Minuten zum Einsatz.

SN/APA (AFP/GETTY)/Mitchell Leff Fast schon ein Tag des offenen Rangers-Tores