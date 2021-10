Lazarett der Eisbullen lichtet sich rechtzeitig wieder

Ein nach vielen Wochenenden erstmals wieder annähernd vollständiges Kaderblatt will Red Bull Salzburg diesen Freitag im Heimspiel gegen die Pustertaler Wölfe präsentieren: Dominique Heinrich und Kilian Zündel kehren fix aufs Eis zurück. Auch Ali Wukovits liebäugelt mit einem Comeback. Hinter dem Einsatz des erkrankten Peter Schneider steht weiterhin ein Fragezeichen. Thomas Raffl hat ja bereits am letzten Dienstag in Znaim sein Comeback gegeben. "Wir haben gesehen, was wir an ihm haben", meinte Coach Matt McIlvane und nahm vor allem Bezug auf Raffls körperliche Präsenz. Aber auch auf die Leistung der Nachwuchskräfte aus der Akademie war er stolz. "Ohne sie hätten wir die Resultate in den letzten Spielen so nicht erreicht."

Einen vollen Kader wird man gut brauchen können, denn für die Salzburger geht es gleich mit drei Spielen binnen drei Tagen auf eigenem Eis weiter: Erst gastiert an diesem Freitag (19.15, Ladies Day, freier Eintritt für alle Damen) der HC Pustertal in Salzburg, am Sonntag folgt der Villacher SV im Volksgarten (16.30) und dann folgt Dienstag noch ein vorgezogenes Spiel der 18. Runde. Weil nämlich Salzburg und der HC Bozen Ende November im Achtelfinale der Champions Hockey League aktiv sind, müssen die beiden Teams ihr direktes Duell auf 2. November vorziehen. Es ist dann auch schon das dritte Mal in der noch kurzen Saison, dass Bozen nach Salzburg kommt, bisher hatten die Südtiroler mit 3:0 (in der Liga) und 5:3 (in der CHL) das bessere Ende für sich.

Mit Pustertal kommt dagegen am Freitag ein ganz neuer Gegner nach Salzburg. Die Südtiroler sind erst in diesem Jahr in die Liga eingestiegen und haben einen überraschend starken Auftakt hingelegt, ehe es zuletzt sieben Niederlagen in Folge gegeben hat. Die siebte just am Dienstag im ersten ICE-Derby gegen den HC Bozen (1:2). Pustertal-Coach Luciano Basile verstand danach die Welt nicht mehr so ganz. "Anfangs hatten wir mit dem Tempo und der Intensität in der Liga Probleme, aber haben Punkte gemacht. Jetzt haben wir uns daran gewöhnt, sind eine Klasse stärker und stehen meist mit leeren Händen da."

Der interessanteste Mann bei den Pustertaler Wölfen steht jedoch im Tor: Tomas Sholl. Für den 27-jährigen Kalifornier ist es die erste Station in Europa und er ist ein ungewöhnlich aktiver Keeper, der auch mit dem Stock gut umgehen kann. Er spielt für einen Torhüter außergewöhnlich scharfe und präzise Pässe − so legte er etwa mit einem Steilpass gegen Bozen den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 auf und ließ sich damit einen Scorerpunkt gutschreiben.