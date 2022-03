Lebler schoss Eisbullen zu zweitem Play-off-Sieg

Titelfavorit Red Bull Salzburg hat im Viertelfinale der ICE Hockey League gegen Znaim auch die zweite Partie gewonnen. Die Eisbullen, die den Grunddurchgang als klare Nummer eins abgeschlossen hatten, siegten am Freitag auswärts mit 3:2 (1:1, 0:0, 2:1). Matchwinner war der erst kürzlich verpflichtete Brian Lebler mit zwei Toren im Schlussdrittel. Die Auftaktbegegnung hatte Salzburg 3:1 gewonnen, das nächste Duell der Best-of-Seven-Serie geht am Sonntag (16.30 Uhr) wieder im Salzburger Volksgarten über die Bühne.

Auf ein Abtasten verzichteten die beiden Kontrahenten am Freitagabend. Radek Prokes brachte die Hausherren nach einem Gestocher in der siebten Minute in Führung. Doch Ty Loney glich zehn Minuten später aus. Im zweiten Drittel übernahmen die Tschechen das Kommando, aber Salzburgs stark haltender Goalie JP Lamoureux war nicht zu überwinden. Strafen und Härteeinlagen nahmen nun zu. Die Gäste aus Salzburg retteten das 1:1 aber trotz einiger Unterzahlsituationen in den Schlussabschnitt. Mit einem Treffer aus kurzer Distanz drehte Brian Lebler in der 49. Minute das Spiel, ehe Znaim wenig später durch eine schöne Einzelleistung von Tor Immo Eriksson (53.) zurückschlug. Noch vor der Verlängerung erzwang Salzburgs Neuzugang aus Linz aber die Entscheidung: Lebler erzielte in der 59. Minute den 3:2-Siegtreffer. Salzburg bleibt damit auf Kurs Richtung Halbfinale.

Auch in den anderen Begegnungen am Freitag behielten die Auswärtsmannschaften die Oberhand: Die Vienna Capitals setzten sich beim KAC 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) durch und glichen damit in der Serie aus. Gleiches gelang dem VSV. Die Villacher schlugen Laibach 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). Fehérvár führt nach dem 6:2-Erfolg (2:2, 1:0, 3:0) gegen Pustertal mit 2:0.