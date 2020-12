Liga-Schlusslicht Linz kommt mit Interimscoach nach Wien

So wie im englischen Fußball die Spiele am "Boxing Day" haben am 26. Dezember auch Eishockey-Matches in Österreich Tradition. Nach einer dreitägigen Weihnachtspause startet die ICE Hockey League am Samstag mit einem vollen Programm durch. In Bozen kommt es zum ersten Saisonduell zwischen dem HCB Südtirol und Red Bull Salzburg, die Black Wings aus Linz kommen mit einem Interimstrainer nach Wien.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Vienna Capitals und Black Wings im ersten Saisonduell

Die Vienna Capitals kämpfen nach zuletzt vier Niederlagen gegen das Schlusslicht um das Ende der Negativserie. An der Bande der Linzer steht erstmals Interimstrainer Mark Szücs, nachdem sich die Black Wings zwei Tage vor Weihnachten von Headcoach Pierre Beaulieu getrennt haben. Nach nur fünf Erfolgen in 23 Spielen wollen sich die Oberösterreicher mit neuer Führung, die noch nicht feststeht, fit für die Anfang Februar startende Qualifikationsrunde machen. Ähnlich die Situation beim Tabellenvorletzten VSV, der vor zwei Wochen den Trainerwechsel vollzogen hat und mit Rob Daum zuletzt Tabellenführer Bozen besiegt hat. Die Villacher gastieren bei den Graz99ers, die nach nur einem Sieg aus elf Spielen innerhalb eines Monats von der Tabellenspitze auf Rang acht durchgereicht worden sind. Im West-Derby zwischen den gastgebenden Dornbirn Bulldogs und den Innsbrucker Haien geht es um Rang fünf. Das Fernduell um Platz eins steigt in Italien und Ungarn. In Bozen kommt es zum ersten Saisonduell zwischen den Südtirolern und den Roten Bullen, die zuletzt bei Fehervar zwei Schlappen kassiert haben. Die Ungarn gehen gegen die Bratislava Capitals auf den achten Sieg in Serie und bei einem Punkteverlust von Bozen auf die Tabellenführung los. In diesem Jahrtausend hat die Liga mit Ausnahme 2009 stets am zweiten Weihnachtsfeiertag gespielt. Normalerweise Kassenschlager, fallen die Fans heuer um das Live-Erlebnis bei attraktiven Partien um. Quelle: APA