Linz nach Sieg über Salzburg EBEL-Tabellenführer

Die Black Wings Linz haben am Dienstag die Tabellenführung in der Erste Bank Eishockey Liga übernommen. Die Oberösterreicher setzten sich im Schlager gegen Red Bull Salzburg mit 3:2 durch und lösten die Vienna Capitals ab, die seit der ersten Runde an der Spitze gelegen waren. Die Wiener können am Mittwoch mit einem Sieg beim KAC aber wieder auf Platz eins zurückkehren.

SN/APA (EXPA/Eisenbauer)/EXPA/REINH DIe Linzer feierten einen knappen Sieg gegen Salzburg