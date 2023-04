Nach dem Marathon-Match in Bozen haben die Eishockeyspieler von Red Bull Salzburg am Dienstagabend in der heimischen Eisarena im Volksgarten die nächste Möglichkeit, sich den Titel in der ICE Hockey League zu sichern. Verfolgen Sie das sechste Finalspiel der Eisbullen gegen Bozen ab 19.30 Uhr hier im Liveticker der "Salzburger Nachrichten"!

BILD: SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Wer behält im Finale zwischen Red Bull Salzburg und Bozen die Oberhand?

Das Match im SN-Liveticker