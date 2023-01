Loney sorgte im Klassiker für ein fast kitschiges Ende

Erst fehlten Salzburg 2,6 Sekunden zum Sieg über den KAC. Dann kam in der Verlängerung der große Auftritt von Ty Loney.

Es war schon das 157. Liga-Duell zwischen dem KAC und Red Bull Salzburg − und es fühlt sich immer noch an wie beim ersten Mal: Beide Team kamen mit Volldampf, Emotionen und Biss aus der Kabine und man sah ab dem Start, dass man eine lange gemeinsame Geschichte ohne Gemeinsamkeiten hat. Am Ende war das Spiel (wie so viele davor) an Dramatik nicht zu überbieten: Der KAC rettete sich 2,6 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit in die Verlängerung, in der Ty Loney 62 Sekunden vor Ablauf zum 4:3 traf − doch bis die fast ausverkaufte Halle endlich bebte, dauerte es noch: Die Referees sahen sich das Tor nach toller Einzelaktion noch mehrmals nach Coaches-Challenge im Video an.

Es war erst das vierte Liga-Spiel heuer von Ty Loney nach langer Gehirnerschütterung − in allen vier Spielen machte er einen Scorerpunkt. Doch dieses Tor wird ihm unvergesslich bleiben. "Dass ich dieses Tor vor den Fans und der Familie in so einem wichtigen Spiel machen durfte, das ist ein großartiger Moment für mich. Heute bin ich der glücklichste Mensch auf Erden", meinte Loney, der selbst bei seinem Solo lange nicht wusste, ob er selbst schießen sollte. "Wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, dann weiß es der Goalie auch nicht", meinte er danach lachend.

Den besseren Start hatte eindeutig der KAC, der auch von drei kleinlich gepfiffenen Strafen gegen Salzburg in den ersten Minuten profitierte − Thomas Hundertpfund traf sehenswert in Überzahl, wobei Salzburgs Defensive (ohne Dominique Heinrich und den für ein Spiel gesperrten Andrew MacWilliam, dafür aber mit Mario Huber in ungewohnter Position) ein kurzes Nickerchen hielt (7.).

Erst im zweiten Drittel bekam Salzburg die Sache besser in den Griff - Aushilfsverteidiger Mario Huber hämmerte in Überzahl die Scheibe zum Ausgleich in die Kreuzecke. Über 30 Minuten agierte der KAC taktisch diszipliniert, dann machte genau ein individueller Fehler fast alles zunichte: Manuel Ganahl wollte als letzter Mann mit der Scheibe durch drei Salzburger Gegenspieler durch, blieb an Ali Wukovits hängen und Nicolai Meyer zeigte beim 2:1 gegen Sebastian Dahm, was für ein brillanter Techniker er ist.

Im Schlussdrittel versäumte es Salzburg, den Sack zuzumachen. Ty Loney traf in der 56. Minute aus kürzester Distanz nur die Stange, im Gegenzug traf Rok Ticar zum 2:3. Plötzlich war eine eigentlich schon entschiedene Partie wieder "heiß". Mit dem tatsächlich letzten Schuss in der regulären Spielzeit traf der KAC − und machte so ein kitschiges Finish erst möglich.