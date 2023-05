Machbares Los für Red Bull Salzburg

Viel und weit reisen heißt es heuer für Eishockeymeister Red Bull Salzburg in der Champions Hockey League.

Bis nach Belfast muss Salzburgs Kapitän Thomas Raffl heuer in der CHL.

An einen völlig neuen Modus müssen sich die Fans ab September bei der Champions Hockey League gewöhnen: Jedes Team empfängt drei verschiedene Teams zu Heimspielen und tritt drei Mal auswärts an. Alle 24 teilnehmenden Mannschaften bilden eine Gruppe und Tabelle, die besten 16 Teams nach sechs Spielen steigen auf und spielen ab dann im K.o.-Modus weiter. Österreichs Meister Red Bull Salzburg bekam zu Heimspielen den deutschen Finalisten ERC Ingolstadt, Lahti Pelicans (FIN) und Stavanger Oilers (NOR) zugelost, auswärts muss man bei Skelleftea (SWE), Adler Mannheim und Belfast Giants (NIR) antreten. Innsbruck trifft bei seiner CHL-Premiere u.a. auf Red Bull München und auf Servette Genf (SUI). Vier Runden werden vor Liga-Beginn (16. September) im September gespielt, zwei im Oktober.

Im WM-Viertelfinale trifft am Donnerstag Gruppensieger Schweiz in Riga auf Deutschland (15.20) - eine Partie mit Vorgeschichte, zumal die Deutschen die Entscheidungsspiele 2018 bei Olympia und das WM-Viertelfinale 2021 gegen die Eidgenossen gewonnen haben. "Die Schweizer freuen sich sicher nicht über uns", meinte Marcel Noebels. Finnland trifft in einer Neuauflage des letztjährigen Finales auf Kanada (20.20). Weiters spielen: USA - Tschechien (15.20), Lettland - Schweden (20.20). MSM