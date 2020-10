Marco Rossi wandelt in den Spuren von Vanek

Der 19-jährige Vorarlberger kann Eishockey-Geschichte schreiben - Vier Österreicher im NHL-Draft

Als Nummer fünf gedraftet, 55 Millionen Dollar als Einstiegsvertrag in Buffalo und über 1029 NHL-Spiele in seiner Karriere: Thomas Vanek ist ganz unbestritten der erfolgreichste Eishockey-Spieler, den Österreich je hervorgebracht hat. Doch geht es nach NHL-Experten, dann beginnt heute eine neue Zeitrechnung: der erst 19-jährige Vorarlberger Marco Rossi gilt beim NHL-Draft, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch steigt, als fixe Erstrundenwahl und als Spieler, der sogar noch höher als Vanek einsteigen könnte.

Der gebürtige Feldkircher ging früh nach Übersee und spielte zuletzt für die Ottawa 67s in der Ontario Hockey-League - 120 Punkte in nur 56 Spielen ließen seinen Namen in allen Notizblöcken der Scouts aufscheinen. Im Sommer hielt er sich beim Zürcher SC fit, dorthin könnte er nach dem Draft verliehen werden - außer er wechselt sofort in die NHL, sogar das traut man dem technisch besten europäischen Spieler des Jahrgangs 2001 zu.

Der NHL-Draft ist zwar für gewöhnlich ein Riesenspektakel in Nordamerika, dieses Jahr aber nur eine Videokonferenz. So wartet Rossi daheim bei seiner Familie in Rankweil, bis sein Name aufgerufen wird. Von welchem Club er gewählt wird, ist ihm egal. "Es ist auch nicht wichtig, an welcher Stelle man gewählt wird. Wichtig ist, dass man dann in der NHL spielt." Michael Grabner und Andreas Nödl waren 2006 die letzten Österreicher, die gedraftet worden sind, doch heuer haben erstmalig gleich vier Mann die Chance: Neben Rossi noch der ehemalige KAC-Verteidiger Thimo Nickl (Drummondville), der gebürtige Zeller Benjamin Baumgartner, der beim HC Davos seinen Stammplatz hat und als eines der drei größten Hockey-Talente in der Schweiz gilt, und Senna Peeters (Halifax). Der gebürtige Belgier war von 2016 bis 2018 Mitglied der Red Bull Akademie und ging dann wie Nickl nach Kanada in die Quebec Junior Hockey League. Vor der letzten U20-WM in Minsk wechselte er die Staatsbürgerschaft. Dort sorgte die erste Linie mit Paul Huber (RBS), Baumgartner und Peeters für Aufsehen und den Aufstieg in die A-WM (im Dezember in Edmonton).

Als Erstrundendraft wird auch der Deutsche JJ Peterka (18), aktuell bei RB Salzburg unter Vertrag, gehandelt. Die prestigeträchtige Nummer 1 dürfte auf Alexis Lafreniere (Kan) fallen, der folglich von den New York Rangers gezogen wird.