Mario Huber beendet unglaubliche Play-off-Nacht und lässt Red Bull Salzburg jubeln

Nach drei Stunden und vier Videostudien siegt Salzburg in der Verlängerung doch noch 2:1.

Die beeindruckende Siegesserie von Red Bull Salzburg in den Eishockey-Play-offs geht weiter: Das 2:1 nach Verlängerung gegen Fehérvár war schon der 15. Play-off-Sieg in Serie - und doch war es ein Spiel, das noch einmal herausragte. In der 16. Minute der Nachspielzeit traf Mario Huber zur Entscheidung. Salzburg kann den Semifinal-Einzug schon Dienstag fixieren. "Es war ein Spiel voller Schwierigkeiten für uns, mit vielen Ausfällen und ständig neuen Linien. Aber wir wollten diesen Sieg so sehr und haben es in der Verlängerung geschafft", meinte der überragende Andrew MacWilliam, der neben Keeper Atte Tolvanen und Mario Huber der Matchwinner war.

Für die Gäste war es schon fast ein Spiel der letzten Chance. Demgemäß warfen sie alles in die Waagschale und zeigten mehr Offensivgeist als in allen Spielen bisher. Mitte des zweiten Drittels hatten sie ihre beste Phase, da rettete nur Tolvanen Salzburg mit fünf großartigen Paraden vor einem Rückstand. Acht Minuten vor dem Ende gelang Alex Petan scheinbar der "Lucky Punch". Er bezwang Tolvanen mit einem Schuss in die Kreuzecke.

Bitter: Zu dem Zeitpunkt fehlten schon vier Salzburger Stammkräfte. Tyler Lewington blieb angeschlagen auf der Bank, Flo Baltram bekam in der 23. Minute einen Schuss auf das Ohr und musste im Spital genäht werden, Thomas Raffl fuhr auch vom Eis und dann traf Peter Schneider auch noch Paul Huber im Gesicht. Der ließ sich in der Kabine verarzten, wechselte das blutverschmierte Trikot - und traf kurz danach zum 1:1-Ausgleich. 52 Sekunden vor dem Ende jubelten die über 3000 Fans erneut, doch den Lattenpendler von Ali Wukovits sahen die Referees nach Videostudium nicht hinter der Linie. Kurios: Vier Mal scorte Salzburg, vier Mal gab es danach Videostudium. Die Entscheidung gelang Mario Huber (76.).



Viertelfinale: 3. Spiel:

RB Salzburg - Fehérvár 2:1 (0:0, 0:0, 1:1/1:0). Tore: P. Huber (56.), M. Huber (76.) bzw. Petan (52.).

Stand: 3:0.

VSV - KAC 3:4 (1:1,0:0, 2:3) . Stand: 1:2.

Innsbruck - Vienna 2:5 (1:1, 0:3, 1:1). Stand: 1:2.

Bozen - Linz 1:2 (0:1, 0:0, 1:1). Stand: 1:2.