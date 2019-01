Matthias Trattnig: "Wir sind das Original"

Red Bull gegen Red Bull: Vor dem heutigen Semifinal-Duell der Eishockeyteams aus München und Salzburg trafen sich die Kapitäne beider Teams - fast auf halbem Weg am Irschenberg.

Erfahrung, Routine und Titel sind en masse vorhanden: Michael Wolf (37) ist Kapitän des deutschen Eishockey-Meisters Red Bull München, wo er die letzten drei Jahre jeweils den Titel geholt hat. Matthias Trattnig ist Kapitän von Red Bull Salzburg, mit denen er acht Mal Meister geworden ist. Was beiden noch fehlt: ein Titel in der Champions Hockey League. Auf dem möglichen Weg dorthin treffen am heutigen Dienstag München und Salzburg in der ausverkauften Olympiahalle (19.30) aufeinander. Zuvor trafen sich die beiden zum Doppelinterview im Café Dinzler am Irschenberg.

Herr Wolf, Sie sind eigentlich gebürtiger Österreicher, hat das Spiel dadurch eine besondere Bedeutung für Sie? Wolf: Nein, ich bin nur in Tirol geboren, aber in Füssen aufgewachsen. Anbindung zu Österreich gibt es keine besondere, maximal im Skisport: Da kann man sich aussuchen, ob man lieber zu Hirscher oder Neureuther hält.

Zu wem halten Sie? Erfolgsbedingt eher zu den Österreichern.

Was wissen Sie vom österreichischen Eishockey? Wolf (lacht): Ich kenne natürlich Matthias Trattnig und weiß daher, dass Salzburg im Semifinale gegen uns Favorit ist.

Trattnig: Das stimmt nicht. Red Bull München ist der Favorit, weil man aus der größeren Liga kommt und das größere Budget hat.

Wer ist die Nummer eins im Konzern - diese Frage hat schon die Fußballer bewegt. Welche Bedeutung hat das für Euch? Trattnig: Wir sind das Original, wir waren in den Achtzigerjahren das erste Team, das Red Bull gesponsert hat. Dann kam München und vieles hat sich nach München verlagert, auch unser Trainer Don Jackson ist nach München gegangen. Insofern hat es schon einen Reiz, den Favoriten zu ärgern.

Wolf: Deutschland gegen Österreich und da speziell München gegen Salzburg, das ist doch immer ein tolles Thema. Ich glaube, das zählt wahrscheinlich noch mehr als Red Bull gegen Red Bull.

Sie haben es angesprochen: Don Jackson war einst in Salzburg Trainer - für wen mag das ein Vorteil sein? Trattnig: Ich glaube nicht, dass uns Jackson in irgendeiner Art taktisch überraschen kann, er ist durch die Pierre-Pagé-Schule gegangen und war unser Coach. Die grundlegenden Sachen ändern sich nicht. Wir wissen genau, wie München spielt.

Wolf: Aber wie ich Don kenne, wird er uns auch ganz genau erklären, wie Salzburg spielt. Viele Geheimnisse wird es nicht geben.

Beide Teams tragen die identen Dressen und sogar die gleichen Helme - kann das ein Problem werden? Wolf: Genau diese Frage habe ich mir heute beim Training auch gestellt.

Trattnig: Aber ihr habt blaue Hosen und wir rote, oder?

Wolf: Ja, so ist es.

Trattnig: Ich glaube, dass die Helme ein Problem sein können, wenn du über die Eisfläche blickst und alle gleich aussehen.

Wolf: Ja, das stimmt, das ist sicher gewöhnungsbedürftig. Aber man kann sich nach jedem Fehlpass gut ausreden: Hey, ich dachte, das sei mein Mitspieler gewesen ...

München hat die Aufstiege gegen Zug und Malmö jeweils auswärts fixiert - tut man sich auf dem Niveau leichter, wenn der Gegner offensiv mitspielt? Wolf: Es ist immer ein bisschen leichter, wenn der Gegner mitspielt, das ist klar. Aber auf dem Niveau macht das keinen großen Unterschied mehr.

Ihr seid beide vielfache Landesmeister, habt jetzt die Chance auf einen Champions-League-Titel. Was zählt mehr? Trattnig: Das Highlight ist immer der Meistertitel in der eigenen Liga. Aber es ist toll, wenn man auch international so weit kommt wie wir heuer.

Wolf: In jedem Bewerb, in dem wir antreten, wollen wir am Ende Meister werden. Du kannst nicht mit der Einstellung hineingehen: Jetzt spielen wir einmal und schauen, was am Ende herauskommt.

Was wird das Duell entscheiden? Wolf: Kleinigkeiten wie Tagesform, Glück und die Frage, wer seine Emotionen besser im Griff hat. Dazu muss man halt auch im Kopf haben, dass bei dem Modus jedes Tor zählt. Das ist ein Unterschied zum normalen Play-off, wo es nur um gewonnene Spiele geht.

Trattnig: Genau, es ist eigentlich ein Spiel über sechs Drittel. So müssen wir es auch anlegen.

Die Champions League hatte lang Anlaufschwierigkeiten. Wie beurteilen Sie das Format heute? Trattnig: Grundsätzlich ein guter Bewerb, der aber etwas verwässert wird, weil man schon im August startet. Mit der Änderung, dass künftig die Meister erst mit der Hauptrunde im Oktober fix einsteigen, macht man einen richtigen Schritt.