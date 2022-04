McDavid und Draisaitl erneut Sieggaranten der Oilers

Die Edmonton Oilers können sich in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL auf ihr kongeniales Duo Connor McDavid und Leon Draisaitl verlassen. Der Kanadier traf am Freitag gegen St. Louis doppelt. Der Deutsche bereitete den Siegtreffer von McDavid zum 6:5 nach Verlängerung vor und steuerte einen weiteren Assist bei. Draisaitl hält nun bei 99 Saisonscorerpunkten, sein Sturmpartner war an 102 Toren beteiligt.

Die Oilers liegen durch den Heimerfolg als Dritter der Pacific Division weiter in den Play-off-Rängen. Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Freitag: Buffalo Sabres - Nashville Predators 4:3, Tampa Bay Lightning - Chicago Blackhawks 5:2, Detroit Red Wings - Ottawa Senators 2:5, Arizona Coyotes - Anaheim Ducks 0:5, New York Rangers - New York Islanders 0:3, Edmonton Oilers - St. Louis Blues 6:5 n.V., Seattle Kraken - Vegas Golden Knights 2:5.