Meisterlich auch beim Partymarathon

Thomas Raffl verlängert wie erwartet in Salzburg und der Partymarathon geht am Donnerstag mit der Meisterfeier weiter.

Nach dem Titel ist vor dem Partymarathon: Seit dem Schlusspfiff in Fehérvár sind die Spieler des Eishockey-Meisters Red Bull Salzburg im nicht enden wollenden Partymodus unterwegs. Nach einer Kabinenparty in Stuhlweißenburg, bei der der Glaspokal für die ebenfalls gewonnene österreichische Meisterschaft gleich in die Brüche ging, wird seit Dienstag in Salzburg kräftig nachgefeiert. Erst auf der Steinterrasse, dann am Abend bei einem teaminternen Abendessen. Mittwoch stand die nächste Party im Half Moon ("Lifting a Meisterbier") auf dem Programm, am heutigen ...