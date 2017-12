Meistermacher Aubin verlässt Capitals mit Saisonende

Meistermacher Serge Aubin verlässt mit Saisonende die Vienna Capitals. Das gab der Club der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) am Freitag bekannt. Der Kanadier wechselt im Sommer in die Schweizer National-Liga A in das Traineramt des Züricher Traditionsclubs ZSC Lions. Die Caps wurden im Frühjahr - ab dem Viertelfinal-Play-off unbesiegt - souverän Meister und sind aktuell überlegener Tabellenführer.

SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH Der Erfolg weckte Begehrlichkeiten in besseren Ligen