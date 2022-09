Michael Raffl droht monatelange Pause

Der österreichische Eishockeystürmer Michael Raffl droht seinem neuen Club HC Lausanne monatelang auszufallen. Der langjährige NHL-Legionär hat sich gleich in seinem ersten Spiel in der National League verletzt und fehlte am Dienstag gegen Kloten. "Gebrochen ist nichts, aber es kann sein, dass ich so lange wie noch nie verletzt pausieren muss", sagte Raffl der "Kleinen Zeitung".

Michael Raffl muss möglicherweise monatelang pausieren

Zum Saisonauftakt gegen Biel war dem 33-jährigen Kärntner ein Spieler auf den Fuß gefallen. Raffl spielte weiter und auch in der nächsten Partie, ehe die Schmerzen zu viel wurden.