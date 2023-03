Minnesota mit Sieg in St. Louis zu neuem Clubrekord

Minnesota Wild hat am Mittwoch in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL einen neuen Clubrekord aufgestellt. Die Mannschaft von Trainer Dean Evason siegte bei den St. Louis Blues mit 8:5 und holte damit in 14 Spielen hintereinander zumindest einen Punkt. Mit elf Siegen und drei Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen übertraf das aktuelle Wild-Team die bisherige Bestmarke aus dem Dezember 2016.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M Hartmann steuerte zwei Tore zum Wild-Sieg in St. Louis bei

Ohne Topstar Kirill Kaprisow und Routinier Marcus Foligno drehte Minnesota die Partie nach 1:3-Rückstand mit fünf Treffern im Mitteldrittel. Minnesota liegt damit nur noch einen Zähler hinter den führenden Dallas Stars auf Platz zwei der Central Division.