Minnesota siegt auch dank Rossi-Tor gegen New York Rangers

Die Minnesota Wild haben auch dank eines Treffers von Marco Rossi in der National Hockey League voll angeschrieben. Das Team aus St. Paul gewann am Samstag (Ortszeit) gegen die New York Rangers mit 5:4 im Penaltyschießen. Rossi traf zum zwischenzeitlichen 4:3 für die zuletzt viermal in Folge unterlegenen Wild. Der Stürmer hält nun bei fünf Saisontoren in der Eishockey-Eliteliga. Der Vorarlberger stand in der Top-Linie mit Matt Boldy und Kirill Kaprisow auf dem Eis.

Rossi zeigt sich weiter in Torlaune

Boldy war es auch, dessen Schuss in der dritten Shootout-Runde von der Latte über das Bein von Rangers-Goalie Jonathan Quick ins Tor kullerte. "In den letzten paar Spielen hatten wir Pech", meinte der 22-jährige Rossi. "Jetzt ist das Glück auf unserer Seite." Die Wild lagen gegen die stark in die Saison gegangenen Rangers nach dem ersten Drittel 0:3 zurück, starteten aber eine erfolgreiche Aufholjagd. Mats Zuccarello traf zu Beginn des dritten Drittels zum 3:3, ehe Rossi den Puck nach Vorarbeit von Kaprisow an Rangers-Goalie Jonathan Quick vorbei brachte. Die Gäste glichen keine zwei Minuten später aus. Die Entscheidung fiel im Shootout, in dem Zuccarello und Boldy für Minnesota anschrieben. Minnesota hatte zuletzt vier Partien in Folge verloren. Cheftrainer Dean Evason stellte seine Linien daraufhin um und verfrachtete Rossi in die erste Linie. Der Center hält nach elf Spielen bei fünf Toren und zwei Assists.