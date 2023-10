Nach Aufregung um Zündel verlieren Eisbullen gegen Capitals ihr erstes Heimspiel

Salzburger mussten sich mit 1:2 nach Verlängerung geschlagen geben. Carsen Twarynski traf doppelt.

Die Causa Kilian Zündel hat dem Eishockey-Klassiker zwischen Red Bull Salzburg und den Vienna Capitals am Freitag im Volksgarten zusätzliche Brisanz verliehen. Noch vor dem Match sah sich der Salzburger Club zu einer "sachlichen Darstellung" veranlasst, in der Managing Director Helmut Schlögl beteuerte: "Wir hoffen sehr, dass wir mit den Vienna Capitals schnell zu einer Lösung kommen und Kilian Zündel so schnell wie möglich spielen kann."

Im ersten Saisonduell stand der Ex-Bulle freilich trotzdem nicht für die Wiener auf dem Eis. Dennoch gelang es den Capitals, ihre neun Spiele währende Niederlagenserie mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung zu beenden. Zum Mann des Abends wurde für die Gäste Carsen Twarynski.

Der Kanadier erzielte nach 52 Minuten den ersten Treffer des Spiels. Den Salzburgern, die sich zuvor mit vielen Zeitstrafen selbst das Leben schwer gemacht hatten, gelang zwar durch Adam Payerl 92 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit der Ausgleich. Doch in der Verlängerung musste mit Troy Bourke gleich wieder der nächste Eisbulle auf die Strafbank. Twarynski erzielte nur 14 Sekunden später den Siegtreffer für die Capitals und besiegelte damit die erste Heimniederlage der Salzburger in der laufenden Saison der ICE Hockey League.

RB Salzburg − Vienna Capitals 1:2 n.V. (0:0, 0:0, 1:1; 0:1). Tore: Payerl (59.) bzw. Twarynski (53., 61./PP).