Nach dem Krimi müssen Salzburgs Eisbullen nachsitzen

Durch einen Treffer in der 116. Minute unterliegt Red Bull Salzburg in Bozen 3:4 - damit geht es am Dienstag im Volksgarten in ein sechstes Finalspiel.

Das war nichts für schwache Nerven: Eishockey-Meister Red Salzburg unterlag Sonntagabend in einer fast schon epischen Nervenschlacht in Bozen in der dritten Verlängerung mit 3:4. Den entscheidenden Treffer erzielte Matt Frattin aus einem Konter in der 116. (!) Minute. Viel hätte nicht gefehlt und beide Teams hätten in der Eiswelle zwei komplette Spiele absolviert. So aber geht der Meisterpokal ebenfalls wieder auf Reisen, denn Spiel sechs steigt nun am Dienstag im Salzburger Volksgarten. Es ist Salzburgs zweiter Matchpuck, den man aber verwandeln sollte - ein mögliches Spiel sieben in Bozen wünscht sich niemand.

Salzburgs Coach Matt McIlvane war danach enttäuscht und stolz zugleich: "Es war ein unglaublicher Kampf. Ich bin stolz auf dieses Team, wie wir immer wieder ins Spiel zurückgekommen sind. Wir hätten in der Verlängerung viele Chancen zur Entscheidung gehabt, leider haben wir die nicht genutzt."

Das Spiel schloss fast nahtlos an Spiel vier an: Salzburg war Herr auf dem Eis und nach 15 Sekunden hatte Thomas Raffl schon die Führungschance. Bozen hatte Mühe mit dem Salzburger Forechecking und es schien nur eine Frage der Zeit bis zur Salzburger Führung. Die hatte neuerlich Thomas Raffl am Schläger, Sam Harvey konnte eine Scheibe nicht festhalten, aber Raffl brachte den Puck nicht am Südtiroler Schlussmann vorbei. Im Gegenzug kam Bozen wie aus dem Nichts zum 1:0: Ryan Culkin zog ab, Atte Tolvanen im Salzburger Tor war die Sicht verstellt und damit gingen die Gastgeber mit ihrem zweiten Schuss und völlig entgegen dem Spielverlauf in Führung.

Zu dem Zeitpunkt war schon richtig Feuer im Spiel, beide Mannschaften agierten fast an der Grenze der zulässigen Härte - ein krachender Bandencheck von Mike Dalhuisen an Paul Huber (19.) war sicher schon drüber.

Mit den fast 7000 fanatischen Fans im Rücken und dem 1:0 auf der Habenseite hatten die Bozener zu Beginn des zweiten Drittels ihre beste Phase - und jetzt fiel der Treffer auf der anderen Seite. Denn beim dritten Mal klappte es bei Thomas Raffl: Sein mächtiger Schlagschuss schlug genau im Kreuzeck ein (28.), dabei sollte das kurze Eck eigentlich der Torhüter haben. Plötzlich war die Souveränität bei Salzburg zurück und jetzt machten auch die rund 200 Salzburger Fans lautstark Stimmung.

So defensiv die bisherigen Serien waren, so sehr überschlugen sich im Schlussdrittel die Ereignisse: Bozen ging durch zwei ungewohnte Salzburger Fehler zwei Mal in Führung. Erst ließ sich Dominique Heinrich zu einem Revanchefoul hinreißen, woraus das erste Powerplay-Tor der ganzen Serie durch Dustin Gazley resultiert hat, dann vergaß Salzburg auf den allein losstürmenden Matt Frattin - der zeigte beim 3:2, warum er viele Jahre bei den Toronto Maple Leafs verbracht hat. Zwei Minuten vor dem Ende ging Tolvanen vom Eis, die Bozener Fans feierten den vermeintlichen Sieg, doch Heinrich machte seinen Fehler gut: Sein Traumpass fand den frei stehenden Benjamin Nissner. 26 Sekunden vor dem Ende war Salzburg mit dem 3:3 zurück.

In der Verlängerung war Bozen erst stehend K.o. und dann plötzlich wieder hellwach. Lucas Thaler (RBS) traf die Querlatte, dann hatte Frattin bei einem Schuss an die Stange Pech, ein Treffer von Mike Halmo wurde aberkannt, weil das Tor verschoben war. Nach 116 Minuten war das zweitlängste Spiel der Liga-Historie entschieden.



Finale 2023, Spiel 5

Bozen - RB Salzburg 4:3 n.V. (1:0, 0:1, 2:2/0:0, 0:0, 1:0). Tore: Culkin (10.),

Gazley (47./PP), Frattin (53., 116.) bzw. Raffl (28.), Bourke (47.), Nissner (60.). Stand: 2:3 ("best of seven").