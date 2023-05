Nach der WM-Pleite sprach Schneider Klartext

Österreich war beim 2:6 gegen Dänemark im Schlussdrittel von allen guten Geistern verlassen. "Das darf uns nicht passieren."

Nicht einmal das gute Omen hat geholfen: Aus Aberglaube bezog Österreich bei der WM in Tampere jene Kabine, aus der heraus man im Vorjahr bis auf Rang elf gestürmt war. Doch seit dem blamablen 2:6 am gestrigen Dienstag gegen Dänemark ist klar: Österreich steht nun das Spiel ins Haus, das niemand wollte: Das Entscheidungsspiel gegen Ungarn am kommenden Montag, das über Weh und Wohl, über Klassenerhalt und Abstieg - und vermutlich auch über die Zukunft von Teamchef Roger Bader entscheiden wird.

Doch mit so einer Leistung wie gegen Dänemark wird auch gegen die Ungarn wenig zu holen sein. Dabei zeigte sich Österreich zwei Drittel auf Augenhöhe, war phasenweise das bessere Team, doch im Schlussabschnitt (1:4) war man von allen guten Geistern verlassen. "Das darf uns einfach nicht passieren. Wir haben aufgehört, Eishockey zu spielen, waren technisch, spielerisch und läuferisch nicht mehr vorhanden", meinte Schneider, der als Leitwolf des Teams entsprechend klare Worte gefunden hat.

Dabei war man mit neu formierten Linien - Mario und Paul Huber bildeten zusammen mit Center Ali Wukovits eine zweite rein Salzburger Linie - und der Festlegung auf David Kickert als Nummer eins aber noch ohne den verletzten David Reinbacher in das Spiel gegangen. War man gegen Frankreich zu undiszipliniert und gegen Schweden chancenlos, so durfte man diesmal mit den Schiedsrichtern hadern. Just in Österreichs bester Phase im zweiten Drittel, als man nach dem 1:1-Ausgleich durch Thomas Raffl auf die Führung gedrängt hat, wurde Benjamin Nissner per Bandencheck gefällt - die Referees ließen überraschend weiterspielen und Niklas Andersen verwertete den unverhofften Konter zum 2:1 (34.) Die Szene ärgerte Schneider ("Ein klares Foul meiner Meinung"), aber das war nicht die Entscheidung. Schneider verkürzte seinerseits noch einmal auf 2:3. "Aber genau in so einer Phase muss der Push im Team kommen, da müssen wir uns an unsere Taktik halten und alles hineinwerfen, doch das war nicht der Fall. " Dass am Ende Keeper David Kickert bei zumindest zwei Gegentoren auch nicht gut aussah, war noch das i-Tüpfelchen.

"Der Score spigelt nicht das Spiel wieder, es war lange auf Augenhöhe. Wir hatten wieder zwei Stangenschüsse, irgendwann sollte doch einer mal reingehen. Das 4:2 hat uns den Nerv gezogen", meinte Teamchef Bader, der nun selbst langsam in die Kritik rutschen wird. Das Team kann sich am heutigen Mittwoch gegen die USA (15.20) rehabilitieren - spielerisch zumindest, denn Punkte scheinen gegen das bisherige Überraschungsteam der WM außer Reichweite.