Nach zwei Wochen Pause will Salzburg seine Siegesserie fortsetzen

Eisbullen empfangen im ersten Heimspiel des Jahres starke Grazer.

Nach zwei Wochen Spielpause kehrt der EC Red Bull Salzburg in der ICE Hockey League endlich wieder aufs Eis zurück. Am Sonntag (16.30 Uhr) wollen die Eisbullen im Heimspiel gegen Graz dort weitermachen, wo sie am 2. Jänner in Bruneck aufgehört haben. Damals gaben sie mit dem 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen die Pustertal Wölfe zwar erstmals seit einem Monat wieder einen Punkt ab, feierten aber ihren neunten Ligasieg in Folge.

Danach folgte aufgrund einer akuten Coronawelle bei den Gegnern eine Spielabsage nach der anderen. Obwohl das Virus mittlerweile auch die Salzburger Mannschaft erreicht hat, soll das lange Warten am Sonntag endlich ein Ende haben.

Das freut vor allem die Salzburger Fans, die ihr Team zuletzt am 30. Dezember live im Volksgarten erleben durften. Insgesamt 1000 Zuschauer sind diesmal zugelassen. Es gilt die 2G-plus-Regelung. Das heißt: Zutritt erhalten nur zweifach Geimpfte oder Genesene, die zudem einen gültigen negativen PCR-Test vorweisen können.

"Hoffentlich kommen richtig viele. Wir sind so froh, dass wir wieder spielen können, und wollen unseren Zuschauern den besten Sport zeigen", betont Salzburg-Stürmer Mario Huber. Mit Graz kommt allerdings ein starker Gegner in die Eisarena, der im Dezember mit acht Siegen in Folge seinen Clubrekord eingestellt hat.

"Sie haben eine kompakte Mannschaft und spielen gut mit der Scheibe. Sie haben gute Breakouts und sind offensiv sehr stark. Wir brauchen auf jeden Fall einen guten Forecheck und ein gutes Spiel mit der Scheibe", erklärt Huber. So soll auch ohne die Verletzten Atte Tolvanen und Lukas Schreier die Salzburger Siegesserie fortgesetzt werden.