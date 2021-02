Neuer Eisbulle ist heiß auf seine Ex-Kollegen

Norweger Stefan Espeland feiert gegen den KAC sein Debüt für Salzburg. Stürmer Peter Hochkofler fordert "mehr Einsatz, Willen und Kampfgeist".

Mit ihrer Leistung im Grunddurchgang der ICE Hockey League konnten die Salzburger Eisbullen nicht zufrieden sein. Als Fünfter sicherten sie sich gerade einmal den letzten Startplatz in der Pick Round. Der angekündigte Neustart in der Platzierungsrunde ist den Salzburgern mit einer 2:4-Niederlage in Bozen ebenfalls missglückt.

"Wir haben schon gewusst, dass es keinen Schalter gibt, den man einfach umlegt und dann spielt man wieder groß auf", erklärt Stürmer Peter Hochkofler. "Wir müssen Schritt für Schritt gehen, härter spielen, mit mehr Einsatz, Willen und Kampfgeist."

Dabei sollen auch die beiden unter der Woche neu verpflichteten Defensivroutiniers Alexander Urbom und Stefan Espeland helfen. Während der Schwede Urbom noch letzte Tests und Checks überstehen muss, feiert der Norweger Espeland bereits am Freitag (19.15 Uhr) im Heimspiel gegen den KAC sein Debüt. Nachdem er zuletzt bei den Eisbären Berlin nicht mehr erste Wahl gewesen ist, will der 31-Jährige in Salzburg voll durchstarten und endlich seinen ersten Titel gewinnen.

Dass er sein erstes Match für Salzburg ausgerechnet gegen den KAC absolviert, birgt zusätzlich Brisanz. Immerhin hat Espeland vor drei Jahren zwölf Spiele für die Kärntner bestritten. "Das ist natürlich etwas Besonderes für mich. Ein paar der Spieler kenne ich noch und weiß, was sie gern tun. Vielleicht ist das ein kleiner Vorteil", meint der Norweger.