New York Rangers nach Sieg über Carolina im NHL-Halbfinale

Die New York Rangers haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL das Halbfinale erreicht. Die Rangers siegten am Montag im siebenten und entscheidenden Spiel in Raleigh gegen die Carolina Hurricanes mit 6:2. Im Finale der Eastern Conference treffen die Rangers ab Mittwoch auf Titelverteidiger Tampa Bay Lightning. Im Westen spielen ab (heutigen) Dienstag Colorado Avalanche und die Edmonton Oilers um den Einzug ins Stanley-Cup-Finale.

Die NY Rangers freuen sich um den Einzug ins Conference-Finale

Die Rangers stehen zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder im NHL-Halbfinale. Der Erfolg im Entscheidungsspiel zeichnete sich früh ab. Adam Fox (4.) und Chris Kreider (9.) erzielten zwei frühe Powerplay-Tore, Ryan Strome (37.) und Kreider (44.) erhöhten auf 4:0. Die Hoffnungen der Hurricanes, nach dem 1:4 durch Vincent Trocheck (49.) vielleicht doch noch eine Wende zu schaffen, beendete Filip Chytil nur 40 Sekunden später. Carolina verlor nicht nur erstmals im heurigen Play-off ein Heimspiel, sondern überhaupt erstmals ein Spiel sieben. NHL-Play-off - 2. Runde (best of seven): Carolina Hurricanes - New York Rangers 2:6 - Endstand in der Serie: 3:4 Conference-Finale: Eastern Conference: NY Rangers - Tampa Bay Lightning (ab Mittwoch) Western Conference: Colorado Avalanche - Edmonton Oilers (ab Dienstag)