McDavid so schnell wie Bure 2000 mit 40 NHL-Saisontoren

Eishockey-Superstar Connor McDavid hat so schnell wie kein Spieler seit mehr als 20 Jahren die 40-Tore-Marke in einer NHL-Saison erreicht. Der 26-Jährige erzielte am Samstag beim 4:2-Erfolg seiner Edmonton Oilers bei den Vancouver Canucks einen Treffer und einen Assist. Es war sein 48. Saisoneinsatz. Zuletzt hatte die russische Legende Pawel Bure 1999/2000 für die Florida Panthers 40 Tore in den ersten 48 Saisonspielen gesammelt.

Connor McDavid trifft und trifft und trifft

"Ich habe viele seiner Highlights gesehen, er ist eisgelaufen wie der Wind und hat einige wunderschöne Tore geschossen", sagte McDavid über Bure. "Wenn du im selben Atemzug wie er genannt wirst, machst du offensichtlich etwas Gutes." Mit 88 Punkten führt McDavid die Scorerwertung der Liga überlegen an. Im Vorjahr hatte er mit den Oilers und seinem kongenialen deutschen Sturmpartner Leon Draisaitl das NHL-Halbfinale erreicht.