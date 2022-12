Minnesota Wild in NHL weiter auf Siegeszug

Minnesota Wild hat die gute Form über die Weihnachtspause der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gehalten. Die Mannschaft von Trainer Dean Evason feierte mit einem 4:1 in Winnipeg gegen die Jets den siebenten Sieg in den jüngsten acht Spielen und festigte damit Rang drei in der Central Division.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/S Minnesota Wild bejubelt den nächsten Sieg

Den Schlusspunkt setzte Samuel Walker, der mit einem Schuss ins leere Tor (58.) sein erstes NHL-Tor erzielte. Der 23-Jährige war so wie Adam Beckman am Matchtag aus Des Moines angereist. Das Sturm-Duo war aufgrund der Ausfälle von Marcus Foligno (verletzt) und Mason Shaw (gesperrt) vom Farmteam Iowa Wild in das NHL-Team beordert worden und hatte den Vorzug gegenüber dem Vorarlberger Marco Rossi erhalten, der weiter für Iowa im Einsatz ist.