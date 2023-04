NHL: Marco Kasper fehlt angeschlagen bei klarem Detroit-Sieg

Eishockey-Youngster Marco Kasper war beim klaren 5:0-Sieg der Detroit Red Wings in der NHL gegen Montreal nur Zuschauer. Der 18-jährige Kärntner musste wegen einer Unterkörperblessur pausieren, soll am Donnerstag gegen Buffalo aber bereits wieder zur Verfügung stehen, wie Trainer Derek Lalonde erklärte. Der 18-jährige Kasper hatte am Sonntag sein Debüt in der nordamerikanischen Topliga gefeiert.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M Marco Kasper leicht verletzt/Archivbild

Detroits Chancen auf die Play-offs sind aber nach wie vor gering, die Red Wings müssten wohl alle fünf verbleibenden Spiele gewinnen. Titelverteidiger Colorado Avalanche fixierte indes die Teilnahme. Der Stanley-Cup-Sieger von 2022 bezwang die San Jose Sharks auswärts 4:3 nach Verlängerung.