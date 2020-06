NHL-Play-off soll im Best-of-seven-Modus gespielt werden

Die nordamerikanische Eishockey-Liga NHL will ihren Meister in einer Finalserie in der üblichen Länge im Best-of-seven-Modus ermitteln. Ab der Runde der besten 16 Teams sollen vier Siege in einer Serie für ein Weiterkommen und am Ende auch für den Stanley Cup notwendig sein. Einzig in der ersten Runde, die es wegen des auf 24 Teams erweiterten Formats geben soll, reichen drei Siege.

SN/APA (Getty)/BRUCE BENNETT Die Saison wird mit dem Play-off fortgesetzt

Außerdem genehmigte man den Clubs zumindest den Eintritt in Phase zwei des Rückkehr-Protokolls vom 8. Juni an und damit Kleingruppentraining in den Einrichtungen der Teams. Frühestens am 1. Juli dürfen Mannschaften in Kaderstärke in Trainingslager gehen, teilte die Liga mit. Die NHL hatte sich in der vergangenen Woche für einen Abbruch der Hauptrunde entschieden und will die Saison nach der Corona-Pause mit dem Play-off fortsetzen. Die Paarungen sollen über ein Setzliste definiert und nicht ausgelost werden. Liga-Boss Gary Bettman hatte betont, dass weder die beiden Orte noch der Zeitpunkt für das Play-off schon feststünden und von der weiteren Entwicklung in der Corona-Pandemie abhängig seien. Klar sei nur, dass es zwei Standorte geben werde und zehn Städte zur Auswahl stünden. Quelle: Apa/Dpa