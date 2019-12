NHL-Stürmer Pastrnak, McDavid, Draisaitl in Rekordlaune

David Pastrnak von den Boston Bruins sowie Connor McDavid und Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers haben am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL historische Werte erreicht. Pastrnak erzielte beim 3:1-Sieg gegen die Montreal Canadiens einen Treffer und hält nach 27 Spielen bei 25 Toren. Seit Jaromir Jagr 1996/97 hat kein Spieler so schnell die 25-Tore-Marke erreicht.

SN/APA (AFP/Getty)/BRUCE BENNETT Edmontons Duo McDavid-Draisaitl erinnert an die Legenden Lemieux-Jagr