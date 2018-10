Nur Mure stoppte Salzburg

Ein Erdrutsch am Brenner beeinträchtigte die Heimfahrt der Salzburger und verschaffte dem Team vor dem heutigen Heimspiel gegen den Villacher SV unverhofft einen freien Tag.

Es war bereits der neunte Sieg in den letzten zehn Meisterschaftsspielen - für Salzburg läuft es derzeit in der Eishockey-Liga richtig gut. Der letzte Sieg war nicht nur mit dem Sprung auf Rang drei in der Tabelle verbunden, er war vor allem ein starkes Statement: Der 8:4-Kantersieg in Bozen zeigte, dass Salzburgs Tormaschinerie ins Laufen gekommen ist. Kein Team hat bisher mehr Tore in der Liga erzielt, 62 Tore in 14 Partien bedeuten einen Schnitt von 4,4 Treffern pro Partie.

Noch erstaunlicher: Die 62 Tore stammen von nicht weniger als 20 verschiedenen Spielern, insgesamt haben sich 23 Kaderspieler heuer schon einen Scorerpunkt gutschreiben lassen. Spieler Nummer 23 war Sonntagabend Nico Feldner: Der 20-jährige Tiroler stieg quasi vom Farmteam-Bus in den Bus der Kampfmannschaft um und legte bei seinem Oberhaus-Debüt beim Meister gleich das 6:2 für Dustin Gazley auf.

"Ja, das ist derzeit unsere größte Stärke: Wir haben einen ausgeglichenen Kader, spielen mit vier Linien, die je 15 Minuten Eiszeit bekommen. Dadurch können wir unser Tempo hoch halten", sagt Coach Greg Poss. Und ein hohes Tempo ist ein Schlüssel in seinem neuen Taktik-Konzept. "Wir versuchen, schneller nach vorn zu spielen und mehr Druck auf den Gegner in dessen Zone aufzubauen." Das klappe nach einer Umstellungsphase nun immer besser.

Siehe Dustin Gazley: Der seit Kurzem 30-jährige US-Amerikaner kommt selbst immer besser in Schwung und hat in Bozen zwei weitere Tore erzielt. Der Stürmer gefiel zwar von Beginn an durch seine Schnelligkeit, lange wirkte er aber wie ein Fremdkörper im Spiel. An der Seite von Chris VandeVelde kommt er nun besser zur Entfaltung - und es spricht für Poss, dass er einem ganz jungen Spieler an der Seite der beiden Routiniers eine Chance gibt. Das wird heute entweder Christof Wappis oder eben Nico Feldner sein.

So gab es für Salzburg die einzigen Probleme an diesem bemerkenswerten Abend nur auf der Heimreise aus Bozen: Eine Mure, die vor dem Brenner niedergegangen ist, stoppte die Heimfahrt, die Salzburger kamen mit einigen Stunden Verspätung in den frühen Morgenstunden an. Daraufhin entschied Greg Poss spontan, dass der gestrige Montag ein freier Tag sei. "Die Spiele sind derzeit für uns ohnedies wichtiger als die Trainings."

Der außergewöhnlich erfolgreiche Monat Oktober, der den Red Bulls den Aufstieg in das Champions-League-Achtelfinale, den Sensationssieg über den SC Bern und acht Siege in der Liga beschert hat, geht am heutigen Dienstag mit dem Heimspiel gegen den Villacher SV (19.15) zu Ende. Der VSV ist aktuell wohl die am meisten unter Wert geschlagene Mannschaft der Liga: Die Truppe von Trainer Gerhard Unterluggauer konnte sich im Sommer mit einigen Hochkarätern wie Torhüter Dan Bakala, der schon mit Frölunda Göteborg Champions-Hockey-League-Sieger war, verstärken. Aber viele gute Leistungen wurden nicht mit Punkten belohnt, am Sonntag verlor man daheim gegen die Black Wings aus Linz nach 3:0-Führung noch 4:5 - es war die fünfte Niederlage in Folge. "Das ist ein Topteam, auch wenn es die Tabelle nicht zeigt", sagt Poss.