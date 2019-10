NY Islanders setzten gegen Raffl und Co. Siegesserie fort

Michael Raffl und die Philadelphia Flyers haben die Erfolgsserie der New York Islanders in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL nicht stoppen können. Die Islanders gewannen am Sonntag mit 5:3 und halten nach dem siebenten Sieg hintereinander bei ihrer längsten Erfolgsserie seit 1990.

SN/APA (AFP/Getty)/AL BELLO Mathew Barzal erzielte eines der insgesamt fünf Islanders-Tore