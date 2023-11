Die New York Rangers haben sich am Mittwoch an die Spitze der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gesetzt. Die Rangers besiegten im Madison Square Garden die Detroit Red Wings mit 3:2 und sind nach rund einem Viertel des Grunddurchgangs mit 33 Punkten das beste Team der Liga. K'Andre Miller (50.) und Jimmy Vesey (56.) sorgten im Schlussdrittel für die entscheidenden Tore.

